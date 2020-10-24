Боттас прокомментировал разную тактику с Хэмилтоном в квалификации ГП Португалии

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас ответил на вопрос, почему, в отличие от товарища по команде Льюиса Хэмилтона, провёл всего один быстрый круг в финальной попытке на квалификации Гран-при Португалии, а не два, как это сделал британец.



«Проехать один круг на «медиуме», и это было моим решением, так как оно хорошо сработало во втором сегменте. Конечно, могло случиться так, что два быстрых круга, станут более выгодными. В итоге Льюис это и продемонстрировал. Мой круг прошёл хорошо. Но мне следовало сделать ещё один», — приводит слова Боттаса Sky Sports.



Напомним, Льюис Хэмилтон взял поул в субботней квалификации и будет стартовать первым в завтрашней гонке. Валттери уйдёт в бой со второй позиции.