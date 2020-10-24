В «Альфа Таури» нацелены на финиш обоих гонщиков в очковой зоне

Главный перформанс-инженер «Альфа Таури» Клаудио Балестри подвёл итоги квалификации Гран-при Португалии Формулы-1 на трассе «Алгарве».



«Наша квалификация получилась непростой из-за серьёзного трафика, особенно в первом сегменте, и усиливающегося ветра во время второго и третьего сегментов. Но, несмотря на эти трудности, мы показали хорошую скорость. Пьер сумел пробиться в третий сегмент и стать девятым, а Даниил квалифицировался 13-м. Наше внимание теперь переходит на подготовку к гонке, мы ожидаем, что она будет непростой, ведь Формула-1 впервые гоняется на этой трассе. Однако наша цель остаётся предельно ясной: попасть в очки обеими машинами», — приводит слова Балестри пресс-служба «Альфа Таури».