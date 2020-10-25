В «Альфа Таури» назвали результат Гасли потрясающим и прокомментировали гонку Квята

Главный перформанс-инженер «Альфа Таури» Клаудио Балестри подвёл итоги Гран-при Португалии, где Пьер Гасли стал пятым, а Даниил Квят — 19-м.



«У нас сегодня была хорошая гонка, несмотря на некоторые неопределённости, связанные с тем, что мы выступали на этой трассе впервые. На первом круге уровень сцепления был низким из-за капель дождя, и поэтому Даниил потерял позиции. Мы сделали всё, что могли, чтобы отыграться, но в итоге он финишировал 19-м.



С другой стороны боксов Пьер провёл очень хорошую гонку на разных типах шин, провёл отличные обгоны и финишировал на потрясающем пятом месте. Мы, как команда, проделали хорошую работу, оптимизировав работу машины в этой сложной гонке для шин, расхода топлива и тормозов. Теперь направляемся в Имолу, где надеемся сохранить этот импульс и вновь побороться за очки», — приводит слова Балестри пресс-служба его команды.