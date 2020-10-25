В «Альфа Таури» назвали результат Гасли потрясающим и прокомментировали гонку Квята

Главный перформанс-инженер «Альфа Таури» Клаудио Балестри подвёл итоги Гран-при Португалии, где Пьер Гасли стал пятым, а Даниил Квят — 19-м.
«У нас сегодня была хорошая гонка, несмотря на некоторые неопределённости, связанные с тем, что мы выступали на этой трассе впервые. На первом круге уровень сцепления был низким из-за капель дождя, и поэтому Даниил потерял позиции. Мы сделали всё, что могли, чтобы отыграться, но в итоге он финишировал 19-м.
С другой стороны боксов Пьер провёл очень хорошую гонку на разных типах шин, провёл отличные обгоны и финишировал на потрясающем пятом месте. Мы, как команда, проделали хорошую работу, оптимизировав работу машины в этой сложной гонке для шин, расхода топлива и тормозов. Теперь направляемся в Имолу, где надеемся сохранить этот импульс и вновь побороться за очки», — приводит слова Балестри пресс-служба его команды.
- 25 октября 2020
-
20:51
-
20:46
-
20:24
-
20:24
-
20:18
-
20:07
-
20:02
-
19:58
-
19:51
-
19:33
-
19:18
-
19:08
-
19:08
-
18:28
-
18:26
-
18:06
-
17:52
-
17:45
-
16:28
-
15:02
-
13:39
-
12:00
-
11:47
-
10:53
-
09:49
-
00:44
-
00:39
- 24 октября 2020
-
23:10
-
22:29
-
22:16
-
21:31
-
21:16
-
21:09
-
20:57
-
20:38