Тост ничего не сказал про Квята, подводя итоги Гран-при Португалии

Глава «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал финиш Пьера Гасли на пятом месте на Гран-при Португалии и ничего не сказал про 19-й результат Даниила Квята.



«Старт гонки не был слишком уж успешным для нас, ведь Пьер завершил первый круг десятым, проиграв позицию Риккардо. Но затем он начал отыгрываться и поднялся к середине гонки на пятое место. Во время первого отрезка „софт“ работал лучше, чем ожидалось, так что мы продлили отрезок и зазвали Пьера в бокс за шинами „медиум“ на 28-м круге, изменив стратегию с двух пит-стопов на один. Это было абсолютно верным решением, потому что мы сумели использовать „медиум“. И пусть на первых кругах было трудно его прогреть до рабочего диапазона, но в итоге Пьер сумел пройти Риккардо. Затем он сумел стабильно показывать быстрые круги, догнал ближе к финишу Переса и фантастически его опередил, став пятым. Он всегда держал гонку под контролем и обогнал много машин — думаю, это была одна из самых успешных гонок Пьера.



Команда набрала очки в девяти гонках подряд, что для нас хорошее достижение. Я хотел бы поздравить всю команду! У нас был сложный уик-энд, им пришлось полностью перестраивать машину в ночь с пятницы на субботу, после того как батарея на болиде Пьера загорелась во время второй тренировки. Механики отработали безошибочно — отличная работа. Стратегия сегодня была очень хорошей, пит-стопы — быстрыми, так что это пятое место абсолютно заслуженное», — приводит слова Тоста пресс-служба «Альфа Таури».