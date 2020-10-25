Пересу вынесли второе предупреждение за сезон за опасную борьбу с Гасли
Стюарды Гран-при Португалии Формулы-1 вынесли вердикт по поводу опасного эпизода с участием пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса и гонщика «Альфа Таури» Пьера Гасли незадолго до финиша гонки. На торможении к первому повороту мексиканец в последний момент сместился вправо, из-за чего Гасли, также повернувшему правее, пришлось резко тормозить.
Стюарды постановили, что Перес начал смещаться не в ответ на действия Гасли, а первым или одновременно с ним. Во время разбирательств оба гонщика признали, что манёвр был пограничным, но всё-таки нормальным. Стюарды посчитали, что действия Переса в любом случае подошли слишком близко к опасной грани, вследствие чего мексиканцу было вынесено официальное предупреждение — второе в нынешнем сезоне.
- 25 октября 2020
-
20:51
-
20:46
-
20:24
-
20:24
-
20:18
-
20:07
-
20:02
-
19:58
-
19:51
-
19:33
-
19:18
-
19:08
-
19:08
-
18:28
-
18:26
-
18:06
-
17:52
-
17:45
-
16:28
-
15:02
-
13:39
-
12:00
-
11:47
-
10:53
-
09:49
-
00:44
-
00:39
- 24 октября 2020
-
23:10
-
22:29
-
22:16
-
21:31
-
21:16
-
21:09
-
20:57
-
20:38
Партнерский контент