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Пересу вынесли второе предупреждение за сезон за опасную борьбу с Гасли

Пересу вынесли второе предупреждение за сезон за опасную борьбу с Гасли
Авто / Формула-1 0

Стюарды Гран-при Португалии Формулы-1 вынесли вердикт по поводу опасного эпизода с участием пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса и гонщика «Альфа Таури» Пьера Гасли незадолго до финиша гонки. На торможении к первому повороту мексиканец в последний момент сместился вправо, из-за чего Гасли, также повернувшему правее, пришлось резко тормозить.

Стюарды постановили, что Перес начал смещаться не в ответ на действия Гасли, а первым или одновременно с ним. Во время разбирательств оба гонщика признали, что манёвр был пограничным, но всё-таки нормальным. Стюарды посчитали, что действия Переса в любом случае подошли слишком близко к опасной грани, вследствие чего мексиканцу было вынесено официальное предупреждение — второе в нынешнем сезоне.

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