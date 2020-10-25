Райкконен — о прорыве на старте: в один момент подумал — что делают все остальные?

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал свой блестящий прорыв на первом круге Гран-при Португалии Формулы-1. После старта с 16-й позиции финскому пилоту удалось пробиться на шестое место. Гонку Райкконен закончил 11-м.
«Не думаю, что старт сам по себе был очень хорошим: я проиграл одну позицию. Но после этого, честно говоря, в один момент я подумал: „Что делают все остальные?“ У меня были хорошие первый и второй круги, скорость машины была достойной большую часть гонки, но у нас были небольшие трудности на пит-стопе, а в конце я на старых шинах проиграл Феттелю десятое место. Мы ничего не выжали, что досадно. Нам нужно больше скорости, и тогда всё станет немного проще», — приводит слова Райкконена официальный сайт Формулы-1.
- 25 октября 2020
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