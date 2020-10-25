Ван дер Гарде: Гасли в прошлом году отцепили слишком рано

Бывший гонщик Формулы-1 Гидо ван дер Гарде высказал мнение, что команда «Ред Булл» допустила ошибку, когда год назад приняла решение заменить Пьера Гасли на Александера Албона прямо в ходе сезона-2019 Формулы-1. Ван дер Гарде пришёл к такому выводу на основании результатов этих пилотов в 2020 году.



«Посмотрите на Албона и Гасли: между ними одно очко. Это говорит само за себя. Если честно, Гасли в прошлом году отцепили слишком рано. Теперь вы можете видеть, чего он добивается в этом году. Сегодня он провёл топ-гонку.



Конечно, машина „Ред Булл“ непроста в управлении, но Албон всё ещё в пяти или шести десятых позади в квалификации. Гасли был лучше, чем Албон», — приводит слова ван дер Гарде GPBlog со ссылкой на Ziggo Sport.