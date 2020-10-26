В финальной гонке IndyCar у сейфти-кара закончилось топливо

Во время финальной гонки сезона IndyCar в Сент-Питерсберге произошёл курьёзный случай — машина безопасности так долго оставалась на трассе, что у неё законилось топливо. Видеозапись была опубликована в «твиттере» IndyCar on NBC.
Права на видео принадлежат NTT IndyCar Series. Если у вас не отображается ролик, то его можно посмотреть в «твиттере» IndyCar on NBC.
Напомним, по итогам гонки победу отпраздновал Джозеф Ньюгарден. Вторым финишировал пилот Arrow McLaren SP Патрисио О'Уорд, третьим к финишу пришёл Скотт Диксон из Chip Ganassi Racing.
Третьей позиции на финише Диксону хватило, чтобы удержать лидерство в личном зачёте чемпионата и стать шестикратным чемпионом серии.
Диксон становился чемпионом IndyCar в 2003, 2008, 2013, 2015 и 2018 годах.
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