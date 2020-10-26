Косаченко ответила, как провал на ГП Португалии может сказаться на будущем Квята

Оксана Косаченко, бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова, поделилась мнением относительно Гран-при Португалии, отдельно остановившись на выступлениях пилотов «Альфа Таури» Пьера Гасли и Даниила Квята.



«Мне очень понравилась трасса, это прекрасное место для Формулы-1. Но мы видим один и тот же подиум, нечему удивляться. Однако мне очень понравилась скорость, напористость и манёвры Пьера Гасли. Он прекрасно понимает, что хочет и может бороться за место в команде. Для меня это серьёзный большой показатель.



Посмотрите на количество наказаний, было превышение в пределах трассы, в том числе пострадал и Даниил Квят, финишировав последним. Каждый круг, пройденный по трассе, — это опыт, что тоже очень даже неплохо», — цитирует Косаченко News.ru.



Она также ответила на вопрос, как такой невзрачный результат может сказаться на будущем Квята.

«Я не работаю в команде, но единственное, что влияет на решение, — результат», — сказала Косаченко.