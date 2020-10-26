Организация Mongol Identity потребовала от Ферстаппена публичных извинений

Организация Mongol Identity опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» письмо, адресованное пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, в котором высказывается возмущение его поведением на Гран-при Португалии.



После аварии с Лэнсом Строллом Макс назвал канадца «монголом», придав этому оскорбительный окрас. В Mongol Identity потребовали от Ферстаппена извинений.

«Мы хотим выразить наше отвращение и возмущение тем фактом, что слово «монгол» употребляется в оскорбительной речи. Мы были шокированы и разочарованы узнав, что Формула-1 как руководящий орган жёстко не выступила против и не осудила такое поведение.

Дорогой Макс. Мы надеемся, что вы изучите нашу позицию и принесёте публичные извинения», — говорится в тексте письма.