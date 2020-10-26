Организация Mongol Identity потребовала от Ферстаппена публичных извинений
Организация Mongol Identity опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» письмо, адресованное пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, в котором высказывается возмущение его поведением на Гран-при Португалии.
После аварии с Лэнсом Строллом Макс назвал канадца «монголом», придав этому оскорбительный окрас. В Mongol Identity потребовали от Ферстаппена извинений.
«Мы хотим выразить наше отвращение и возмущение тем фактом, что слово «монгол» употребляется в оскорбительной речи. Мы были шокированы и разочарованы узнав, что Формула-1 как руководящий орган жёстко не выступила против и не осудила такое поведение.
Дорогой Макс. Мы надеемся, что вы изучите нашу позицию и принесёте публичные извинения», — говорится в тексте письма.
В Монголии ждут извинений от Макса Ферстаппена
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