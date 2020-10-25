В Монголии ждут извинений от Макса Ферстаппена

Министерство культуры Монголии не оставило без внимания поведения пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в ходе свободных практик Гран-при Португалии. После аварии с Лэнсом Строллом Макс назвал канадца «монголом», пытаясь придать этому оскорбительный окрас. Глава Министерства культуры Унро Янчив отметила, что ждёт от Ферстаппена извинений.
«Интересно, его команда в курсе инициативы #WeRaceAsOne? Макс явно о ней не знает», — написала Янчив в «Твиттере».
При этом она не исключила и подачи официальной жалобы в ФИА и правительству Нидерландов, в случае если Макс не извинится.
Ферстаппен и Стролл уже сгладили острые углы после инцидента. Напомним, в квалификации Гран-при Португалии Ферстаппен показал третий результат и примет старт позади пилотов «Мерседеса».
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