Ферстаппен: конечно, руководство «Ред Булл» спрашивает моё мнение о кандидатуре напарника

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что руководство австрийского коллектива консультируется с ним по поводу выбора второго гонщика. Однако, по его словам, в нынешним сезоне этот вопрос не стоит так остро, потому что команда не борется с «Мерседесом» за титул.
«Конечно, они спрашивают моё мнение, но, в конце концов, в данный момент для меня это не имеет большого значения. Если бы мы были близки к «Мерседесу» и могли как-то использовать стратегию, то да – хороший второй пилот пригодится.
Когда я только начал выступать в Формуле-1, конечно, я хотел иметь сильного товарища, потому что ещё не зал так много и не имел большого опыта. Но думаю, что через пять или шесть лет это уже не так актуально. Мне никто не нужен для этого», — приводит слова Ферстаппена GPblog со ссылкой на Ziggo Sport.
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