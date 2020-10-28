Хаккинен: проблема не в Албоне, а во второй машине «Ред Булл»

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен прокомментировал итоги Гран-при Португалии для команды «Ред Булл» — Макс Ферстаппен финишировал третьим, а Александер Албон не смог попасть в очки и проиграл круг своему напарнику.

«Результат выглядит необычно, потому что Алекс явно способный пилот, каким был и Пьер Гасли до него. Проблема, кажется, кроется во второй машине «Ред Булл». Я уверен, что Кристиан Хорнер понимает, насколько важно, чтобы они быстро нашли решение.

Возможно, базовая настройка машины слишком специфична и сделана под Ферстаппена. Действительно заметно, насколько более конкурентоспособным стал Пьер с тех пор, как вернулся в юниорскую команду», — написал Хаккинен в своей колонке на сайте Unibet.