Журналист: Мазепин — рента-драйвер? Да. Но у него есть возможность показать нечто большее

Журналист Финли Креболдер из PlanetF1 в своей авторской колонке порассуждал о возможном переходе Никиты Мазепина в Формулу-1. Согласно многочисленным слухам, российский гонщик и пилот Академии «Феррари» Мик Шумахер будут выступать в следующем сезоне за команду «Хаас».



«Итак, Мазепин – рента-драйвер? Да. Но это не значит, что он не может доказать, что способен на нечто большее, чем это.

Пилотируя одну из самых медленных машин в пелотоне, самый простой способ сделать это – опередить своего товарища по команде. Учитывая, что это, скорее всего, будет Шумахер, один из самых высокорейтинговых молодых гонщиков в мире, если россиянин сможет одержать победу в этой битве, это будет иметь большое значение для доказательства его ценности.

Однако, если он не выступит должным образом, от навешенного на него ярлыка будет трудно избавиться. Об этом ему может сказать Лэнс Стролл. Всё в твоих руках, Никита», — написал Креболдер.