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Михаэль Белов возвращается в Еврокубок Формулы «Рено»

Михаэль Белов возвращается в Еврокубок Формулы «Рено»
Авто / Младшие серии 0

Российский гонщик SMP Racing Михаэль Белов возвращается в Еврокубок Формулы «Рено», сообщает Formula Scout. Россиянин заменит в составе команды R-ace GP чешского гонщика, пилота молодёжной академии «Заубера» Петра Птачека, который в свою очередь перейдёт в состав команды MP Motorsport.

«Результаты не были хорошими, мы разошлись во мнениях с командой, так что мы решили перейти в MP», — прокомментировал переход Птачек.

Михаэль Белов начинал сезон в Еврокубке Формулы «Рено, проведя в серии два этапа — в Монце и Имоле. По итогам двух этапов он набрал 23 очка и занимает 15-ю позицию в личном зачёте.

Сообщается, что Белов проведёт в серии оставшиеся три этапа чемпионата — в Имоле, Хоккенхайме и Ле-Кастелле. Таким образом, Михаэль уже в ближайшие выходные снова выйдет на старт — следующий этап серии выступает гонкой поддержки Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

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