Заубер: Кими — беспроигрышный вариант для «Альфа Ромео». Шасси у них на уровне «Феррари»

Петер Заубер, бывший руководитель одноимённой команды Формулы-1, ответил на вопрос, подписал бы он Кими Райкконена на сезон-2021, продолжай стоять во главе гоночного коллектива из Хинвилла.

«Кими — беспроигрышный вариант. Если у него есть шанс за что-то сражаться, он будет быстр и проявит бойцовские качества. Райкконен очень ценен для команды, я знаю это по сотрудникам. Он старается работать с инженерами, а также регулярно посещает фабрику в Хинвилле.



По шасси команда сейчас находится на уровне «Феррари». У них есть топ-пилот – Шарль Леклер. Если он оказывается немного впереди, то это из-за его гоночных навыков, а не благодаря болиду «Феррари». Гандикап «Альфа Ромео» — это двигатель. Команде не хватает совсем чуть-чуть, чтобы бороться в середине пелотона с «Альфа Таури», «Маклареном» и «Рено». Если бы у силовой установки было чуть больше лошадиных сил, мы бы имели другую картину. Тем не менее болид имеет потенциал для развития», — цитирует Заубера Speedweek.