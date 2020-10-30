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В «Альфа Ромео» считают, что Джовинацци «полностью заслужил» новый контракт

В «Альфа Ромео» считают, что Джовинацци «полностью заслужил» новый контракт
Авто / Формула-1 0

Глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр прокомментировал подписание контрактов с Кими Райкконеном и Антонио Джовинацци на сезон-2021 Формулы-1.

«Я очень рад, что команда продолжит работать с Кими и Антонио. Кими — гонщик, не нуждающийся в представлении: его талант был очевиден для всех с 2001 года, и я всё ещё вижу у него страсть и мотивацию каждый раз, когда вижу за работой. Можно быть уверенным, что он выжмет из машины сто процентов, он настоящий лидер для людей, работающих рядом с ним.

Антонио сильно завершил прошлый год и прибавляет на протяжении 2020-го. И на трассе, и на брифингах с инженерами Антонио играл важнейшую роль для нашей команды, и он полностью заслужил новый контракт на 2021 год. Его рабочая этика, преданность команде и заразительный энтузиазм — важнейший актив для „Альфа Ромео“», — приводит слова Вассёра пресс-служба его команды.

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