Квят не удивлён, что «Альфа Таури» подтвердила только контракт Гасли
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят по-прежнему не получил контракта с командой на 2021 год. Будущее россиянина в Ф-1 под большим вопросом. В то же время в Фаэнце подтвердили контракт его напарника Пьера Гасли.
Отвечая на вопрос, удивлён ли он, что в «Альфа Таури» подтвердили только контракт Пьера, Квят ответил отрицательно, сообщает официальный сайт Формулы-1.
Напомним, на место Квята в «Альфа Таури» претендует воспитанник молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цунода, удачно проводящий сезон в Формуле-2. Японец близок к получению суперлицензии. Между тем Хельмут Марко заявлял, что именно этот критерий будет главным в вопросе привлечения Цуноды в «Альфа Таури».
Квят на данный момент занимает 14-е место в общем зачёте, набрав 14 баллов.
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