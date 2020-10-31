Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо назвал Джорджа Расселла «звездой будущего».



«Сейчас в Формуле-1 много талантливых пилотов. Все они хорошо подготовлены, каждый из них прошёл молодёжную программу, где их умения и навыки развивают с раннего возраста. Теперь они демонстрируют свои навыки. Из всех пилотов я бы выделил Джорджа Расселла, он удивляет меня в каждой гонке. Он просто безошибочно управляет таким болидом, как „Уильямс“. Если нужно выбрать звезду будущего, то я выбираю именно Расселла», — приводит слова Фернандо Алонсо Sky Sports.



Джордж Расселл проводит второй сезон в Формуле-1. Расселл поставил уникальное достижение — на данный момент он не проиграл ни одной квалификации своему напарнику.



Алонсо вернётся в Формулу-1 в 2021 году с командой «Альпин», ныне носящей название «Рено».