Вольф: расписание Формулы-1 остаётся в силе, но никто не знает, что будет через неделю

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что верит в то, что Формула-1 сможет завершить сезон, несмотря на вторую волну пандемии коронавируса, однако команды готовы перестроиться на другой план, если это потребуется.
«Этот вопрос обсуждался на встрече в понедельник, поскольку ситуация становится всё более сложной. Мы хорошо справились с задачей оставаться в своеобразной изоляции от внешнего мира. Да, у нас были случаи заражения коронавирусом, но, к счастью, они были немногочисленными и каждый раз мы реагировали правильно.
Когда приезжаем в очередную страну, то не подвергаем кого-либо опасности, поскольку все участники остаются внутри своеобразного „пузыря“. Но мы не можем просто игнорировать тот факт, что количество заражённых в разных странах продолжает расти. В какой-то момент лидеры этих стран могут просто закрыть границы, и это повлияет на Формулу-1.
В настоящий момент расписание гонок остаётся в силе, как нас заверил Чейз Кэри. Но он добавил, что на фоне второй волны пандемии никто не знает, что будет через неделю, так что мы должны быть готовы действовать по ситуации», — приводит слова Тото Вольфа официальный сайт ФИА.
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