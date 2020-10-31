Боттас прокомментировал победу в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от завоевания поула в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1, отметив, что победы в квалификациях всегда даются нелегко.

«За поул всегда нужно биться. Победы в квалификациях никогда не даются легко. Получил удовольствие от сессии. Когда на этой трассе атакуешь на максимуме, испытываешь великолепные чувства. Знал, что мне нужно прибавить в последней попытке и найти необходимые тысячные. Здорово, когда это получается.

Долго привыкал ко второму и третьему поворотам. Привык к ним лишь в конце, то же касается и последних поворотов.

Что касается гонки, нас ждёт хорошая битва. Здесь одно из самых длинных расстояний до первого поворота. Нет сомнений, что Макс и Льюис будут атаковать меня, но в Имоле хорошее место для старта", — приводит слова финна Sky Sports.