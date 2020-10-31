Квят сломал нож, разрезая тыкву в честь Хэллоуина

В стане «Альфа Таури» идёт празднование Хэллоуина. В команде решили занять пилотов, попутно сняв очень забавный ролик. Даниил Квят и Пьер Гасли получили по тыкве. В их задачу входило очистить её от мякоти, а после вырезать на ней традиционное для Хэллоуина лицо и зажечь свечи.

Квят быстро разрезал тыкву и выполнил всё задание. А вот у Гасли дела шли не лучшим образом. Тогда ему вызвался помочь Даниил. Однако разрезание тыквы далось тяжело и Квяту. Снять верхушку не удалось, но при этом россиянин сломал канцелярский нож. В итоге он попросил ложку, после чего процесс пошёл быстрее.

Пилоты шутили друг над другом и в целом атмосфера в «Альфа Таури» выглядела более чем дружеской.

Соответствующее видео доступно на странице «Альфа Таури» в YouTube.