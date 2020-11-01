Кубица исключил возвращение в Формулу-1 в 2021 году

Резервный пилот «Альфа Ромео» и гонщик DTM Роберт Кубица исключил своё появление на стартовой решётке Ф-1 в 2021 году в качестве боевого пилота. По словам поляка, в ближайший месяц он определится с дальнейшими планами.

«Ситуация предельно ясна. Конечно, меня не будет на стартовой решётке в 2021 году. Следующий месяц станет важным с точки зрения того, что хочу делать дальше. У меня есть предпочтения и приоритеты. Нужно будет изучить возможности, но меня определённо не будет в Формуле-1. Что касается решения „Альфа Ромео“ сохранить нынешний состав, поддерживаю такой шаг.

Стабильность важна для команды. В нашей команде состав не является проблемой. Фокусироваться необходимо на других задачах", — приводит слова Кубицы GrandPX.news.