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Кубица исключил возвращение в Формулу-1 в 2021 году

Кубица исключил возвращение в Формулу-1 в 2021 году
Авто / Формула-1 0

Резервный пилот «Альфа Ромео» и гонщик DTM Роберт Кубица исключил своё появление на стартовой решётке Ф-1 в 2021 году в качестве боевого пилота. По словам поляка, в ближайший месяц он определится с дальнейшими планами.

«Ситуация предельно ясна. Конечно, меня не будет на стартовой решётке в 2021 году. Следующий месяц станет важным с точки зрения того, что хочу делать дальше. У меня есть предпочтения и приоритеты. Нужно будет изучить возможности, но меня определённо не будет в Формуле-1. Что касается решения „Альфа Ромео“ сохранить нынешний состав, поддерживаю такой шаг.

Стабильность важна для команды. В нашей команде состав не является проблемой. Фокусироваться необходимо на других задачах", — приводит слова Кубицы GrandPX.news.

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