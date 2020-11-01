Хорнер назвал трудной гонку Албона, финишировавшего последним

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал ошибку Александера Албона на Гран-при Эмилии-Романьи. Таиландец после разворота закончил гонку последним.
«Для Алекса это была трудная гонка, ведь весь день он ехал рядом с Шарлем и Даниэлем, несколько застряв в этом „паровозике“. На рестарте он попробовал сдержать машин позади, у которых был „бесплатный“ пит-стоп ради новых шин, и он потерял машину во второй шикане.
Нам невероятно не повезло, что мы покидаем этот уик-энд с нулём очков, но мы отыграемся в Турции — на трассе, где в последний раз добивались успеха. Наши поздравления „Мерседесу“ и Тото Вольфу с достижением седьмого подряд Кубка конструкторов. Это потрясающее достижение, но мы определённо надеемся доставить им больше проблем в следующем году», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».
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