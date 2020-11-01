Абитебуль рассказал, как Риккардо удалось не подпустить к себе Квята

Глава «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал финиш Даниэля Риккардо на третьем месте в гонке Гран-при Эмилии-Романьи. Позади Риккардо финишировал Даниил Квят.
«Гонка прошла по нашему сценарию. Было похоже, что мы останемся пятыми, ведь Перес смог получить преимущество благодаря старту на шинах „медиум“. И когда мы уже настраивались на такой результат, сход Ферстаппена открыл возможности. Наша команда стратегов приняла смелое решение не останавливаться, считая, что в шинах ещё достаточно жизни, чтобы сдержать угрозу позади. Это было очень смело, но оправдалось благодаря фантастическому пилотажу Даниэля. Он со своими инженерами сумел сохранить в шинах нужную температуру во время долгого периода сейфти-кара, а затем сумел провести потрясающие финальные круги и принести нам ещё один подиум.
Теперь мы третьи в Кубке конструкторов, и нам нужно сохранить владение им и сконцентрироваться на следующих гоночных уик-эндах», — приводит слова Абитебуля пресс-служба «Рено».
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