Квят: был намного сильнее Албона, у которого потенциально более быстрый болид

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги Гран-при Эмилии-Романьи.
«Отличная гонка, отличный результат. Обидно, что не удалось получить вишенку на торте, но это была сильная гонка, ни я, ни команда не допускали ошибок, я совершил отличный обгон на рестарте и остался доволен своим пилотированием и работой команды. Для меня и команды это домашняя гонка. Я подготовил к ней специальный шлем и теперь положу его в специальное место.
Сегодня всё могло пойти не по плану, потому что я чуть не потерял переднее крыло в моменте с Албоном, почти столкнулся с Карлосом. Для меня это была насыщенная гонка.
С самого начала гонки я был намного сильнее Албона, у которого потенциально более быстрый болид. Я висел на его коробке передач весь первый отрезок и половину второго. Я знал, что у нас хороший темп, так что считал, что мы действительно можем сделать это. Всю гонку у нас был действительно хороший темп», — приводит слова Квята официальный сайт Формулы-1.
- 1 ноября 2020
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