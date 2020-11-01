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Оруджев — о словах Хэмилтона про возможный уход: думаю, Льюис блефует

Оруджев — о словах Хэмилтона про возможный уход: думаю, Льюис блефует
Авто / Формула-1 0

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Егор Оруджев прокомментировал неожиданное заявление шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона о том, что он может и не остаться в Формуле-1 на сезон-2021. Нынешний контракт британца с «Мерседесом» истекает в конце 2020 года.

«Думаю, Льюис блефует. Понятно, что, скорее всего, «Мерседес» останется во главе пелотона в 2021 году. Поэтому странно не воспользоваться возможностью выиграть восьмой титул, если есть все условия для этого. Думаю, он останется, возьмёт восьмой титул и станет самым титулованным гонщиком в истории.

Будущее Квята? Можно только гадать, оставят его или нет. В любом случае скоро всё прояснится и Хельмут Марко выдаст своё решение», — заявил Оруджев в интервью корреспонденту «Чемпионата».

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