Вольф прокомментировал слова Хэмилтона про неопределённость с будущим

Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал неожиданное заявление Льюиса Хэмилтона, отметившего, что он не может гарантировать продолжения карьеры в Формуле-1 в 2021 году.
«Думаю, это было сказано на эмоциях. Мы все счастливы, но в то же время очень устали. Это относится и ко мне. Мы все сейчас стараемся создать чуть больше развлечений для тех, кто сидит по домам. Но на следующий день мы окунаемся в более сложную реальность, и это на нас влияет. Это нормально для того, у кого сильные чувства по этому поводу.
Моя роль в команде может измениться, Льюис спрашивал про это. В целом, думаю, ничто не бывает гарантированным навсегда. Ники Лауда в 70-х проснулся на трассе утром в пятницу или субботу и сказал: „Я просто больше не получаю удовольствия“. Думаю, такое может случиться с каждым. Но мы хотим продолжить это приключение. Мы ещё не закончили. Льюис, я и вся команда — мы ещё не закончили», — приводит слова Вольфа RaceFans.
- 1 ноября 2020
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