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В «Пирелли» назвали вероятную причину разрушения покрышки на болиде Ферстаппена

В «Пирелли» назвали вероятную причину разрушения покрышки на болиде Ферстаппена
Авто / Формула-1 0

Глава автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола прокомментировал сход голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. На болиде Ферстаппена внезапно взорвалось заднее правое колесо. В «Пирелли» подозревают, что столь резкое и серьёзное разрушение покрышки было вызвано наездом на какой-то осколок на трассе.

«Нам нужно изучить покрышку „медиум“, которая проехала на болиде „Ред Булл“ Макса Ферстаппена 32 круга, чтобы точно понять, что случилось. Похоже, на трассе мог находиться какой-то осколок, который вызвал прокол», — приводит слова Изолы F1i.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

Перед сходом в гонке Макс Ферстаппен уверенно занимал вторую позицию после обгона Валттери Боттаса.

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