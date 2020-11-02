Риккардо: три года назад Хэмилтон говорил, что никогда не станет делать «шуи»

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо был удивлён, что Льюис Хэмилтон сам предложил сделать «шуи» — выпить шампанское из его ботинка.

«Думаю, австралийцы пляшут от радости, потому что на этот раз я не забыл про „шуи“. Я думал, как сделать это красиво, и услышал Хэмилтона, который сказал мне: „Снимай другой ботинок“. По правде говоря, три года назад на подиуме он говорил, что никогда в жизни не станет этого делать. Но сегодня попросил сам, и меня это удивило. Странный год у нас, но это было весело», — приводит слова Даниэля Риккардо PlanetF1.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

«Шуи» стало традицией для каждого подиума Даниэля Риккардо в Формуле-1, правда первый подиум в составе «Рено» обошёлся без «шуи» — австралиец попросту забыл об этой традиции.