Как Хэмилтон может стать семикратным чемпионом в Турции. Все расклады

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон может завоевать седьмой титул уже на Гран-при Турции. В настоящий момент Хэмилтон опережает своего ближайшего преследователя, Валттери Боттаса на 85 очков.



Таким образом, Хэмилтон в любом случае станет семикратным чемпионом мира в Турции, если он финиширует выше Боттаса в следующей гонке сезона-2020 — до финиша сезона после Гран-при Турции останется всего три гонки, за которые можно набрать не более 78 очков, если одержать три победы и трижды поставить лучший круг в гонке.



В случае же, если Валттери Боттас одержит победу в Стамбуле, то Хэмилтону будет достаточно финишировать вторым и поставить лучший круг — в таком случае его отрыв от Валттери Боттаса будет составлять 79 очков. При этом, если Боттас выиграет в Турции, а Хэмилтон финиширует вторым, однако лучший круг достанется кому-то другому, то Хэмилтон станет чемпионом — он сохранит отрыв в 78 очков, и, даже в случае трёх сходов подряд или неучастия в Гран-при и трёх побед Боттаса с лучшим кругом, Льюис станет чемпионом по дополнительным показателям (количеству побед). В таком случае у Боттаса будет шесть побед в нынешнем сезоне, а у Хэмилтона — девять.



Если же Валттери Боттас финиширует вторым, то Хэмилтону будет достаточно приехать к финишу не ниже четвёртого места, или пятым при условии, что лучший круг будет именно у британца.



В случае финиша Боттаса на третьей позиции, Хэмилтону будет достаточно прийти к финишу пятым, если у Боттаса будет лучший круг и шестым, если лучший круг Боттасу по итогам гонки не достанется.



Другие сценарии и вовсе кажутся наименее вероятными — финиш на четвёртой позиции для Боттаса подарит досрочный титул Хэмилтону при финише не ниже седьмой позиции, а если Валттери станет по итогам Гран-при Турции пятым, то Хэмилтону и вовсе будет достаточно финишировать восьмым.



Шестая позиция Боттаса на финише и вовсе принесёт титул Хэмилтону, если тот сможет набрать очки (при условии отсутствия лучшего круга у финна). Если же лучший круг достанется Валттери, то Льюису будет достаточно набрать два очка за девятое место.



Любая позиция на финише ниже шестой и вовсе лишит Боттаса теоретических шансов завоевать титул.