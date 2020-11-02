«Ты выкладывался по полной». Хэмилтон подбодрил Расселла после досадного вылета

Шестикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на пост Джорджа Расселла в «Инстаграме», в котором молодой гонщик «Уильямса» поделился комментариями о досадном вылете в гонке Гран-при Эмилии-Романьи.



Рассел врезался в отбойник, пытаясь прогреть покрышки позади машины безопасности. «Я никогда не забуду этот день, эту ошибку. Нет никаких оправданий», — отметил в своём посте гонщик «Уильямса». Хэмилтон решил подбодрить соотечественника.



«Джордж, ты выкладывался по полной. Это нормально — совершать ошибки и чувствовать боль. Я испытывал это больше раз, чем на самом деле могу припомнить. Ты отличный парень. Не опускай голову и продолжай атаковать на следующем этапе», — написал Хэмилтон.