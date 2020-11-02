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Хэмилтон рассказал, с каким вкусом можно сравнить шампанское, выпитое из ботинка

Хэмилтон рассказал, с каким вкусом можно сравнить шампанское, выпитое из ботинка
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо на подиуме Гран-при Эмилии-Романьи не только решил сделать «шуи», то есть выпить шампанское из ботинка, но и предложил присоединиться к нему Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу. Британец согласился. После чего глотнул шампанского из ботинка Риккардо. Уже после церемонии Льюиса спросили о вкусе «шуи».

«Как грязные ноги. Я имею в виду, что оно определённо не было отличным на вкус. Я не очень люблю шампанское, но от этого оно, безусловно, стало ещё хуже!» — приводит слова Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.

Хэмилтон может завоевать седьмой титул уже на Гран-при Турции. В настоящий момент шестикратный чемпион опережает ближайшего преследователя, Валттери Боттаса, на 85 очков.

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