«Мерседес» показал заклеенный скотчем трофей из Имолы, но не признался, что разбил его

Пресс-служба «Мерседеса» на своей странице в «Твиттере» опубликовала снимок трёх трофеев, которые команда завоевала на Гран-при Эмилии-Романьи. Болельщики сразу обратили внимание, что один из них повреждён, на его боковинах видна липкая лента.
Команда не стала отвечать на многочисленные вопросы о том, кто же повредил кубок. Но после того как один из болельщиков прикрепил скриншот из официальной трансляции с повреждённым трофеем, пресс-служба пообещала разобраться, что же произошло на самом деле.
«Вау. Окей! Мы понятия не имеем, что случилось. Проверим фотографии подиума, чтобы узнать, было ли там что-то», — написали в пресс-службе.
Фото доступно на странице «Мерседеса» в «Твиттере».
Напомним, на Гран-при Эмилии-Романьи Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас завоевали победный дубль, принеся тем самым «Мерседесу» седьмой Кубок конструкторов подряд.
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