Квят: перерыв планирую провести в Монако. К сожалению, туда приедет и мой тренер!

Пресс-служба «Альфа Таури» после Гран-при Эмилии-Романьи опубликовала короткое видео на своей странице в YouTube, в котором российский пилот Даниил Квят рассказывает о подготовке к предстоящему этапу в Турции.

«Нас ждёт недельный перерыв. Я планирую провести его в Монако. Туда, к сожалению [смеётся], приедет и мой тренер, присоединится ко мне! Я вижу его слишком часто [смеётся]! Нет-нет. На самом деле мне всё нравится, с ним всё в порядке. Мы собираемся хорошенько поработать вместе. Подготовиться как можно лучше к Гран-при Турции. Для меня это будет абсолютно новая трасса. Я никогда там не был. Но слышал много положительных отзывов о ней. Поэтому мне не терпится отправиться туда поскорее, чтобы насладиться этой трассой», — сказал Квят.