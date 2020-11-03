Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Квят: перерыв планирую провести в Монако. К сожалению, туда приедет и мой тренер!

Квят: перерыв планирую провести в Монако. К сожалению, туда приедет и мой тренер!
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба «Альфа Таури» после Гран-при Эмилии-Романьи опубликовала короткое видео на своей странице в YouTube, в котором российский пилот Даниил Квят рассказывает о подготовке к предстоящему этапу в Турции.

«Нас ждёт недельный перерыв. Я планирую провести его в Монако. Туда, к сожалению [смеётся], приедет и мой тренер, присоединится ко мне! Я вижу его слишком часто [смеётся]! Нет-нет. На самом деле мне всё нравится, с ним всё в порядке. Мы собираемся хорошенько поработать вместе. Подготовиться как можно лучше к Гран-при Турции. Для меня это будет абсолютно новая трасса. Я никогда там не был. Но слышал много положительных отзывов о ней. Поэтому мне не терпится отправиться туда поскорее, чтобы насладиться этой трассой», — сказал Квят.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020