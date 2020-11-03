Квят получил от Sky Sports 8,5 баллов за Гран-при Эмилии-Романьи

1 ноября в Имоле завершился этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Эмилии-Романьи. Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят занял по итогам гонки четвёртое место, показав лучший результат в сезоне. Эксперты Sky Sports оценили такое выступление высоким баллом — 8,5.

В издании отметили, что именно такого Квята не видели весь сезон, и упомянули о его обгонах на рестарте. Напомним, что благодаря 12 набранным очкам в Имоле Квят поднялся на 13-е место в общем зачёте, обойдя гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля.

Лучшие оценки за Гран-при Эмилии-Романьи получили Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Даниэль Риккардо («Рено») и Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 9 баллов. Британец выиграл гонку, австралиец замкнул топ-3, а Ферстаппен сошёл из-за технических проблем.