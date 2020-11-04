Цунода прокомментировал дебют за рулём болида Формулы-1

Японский гонщик Формулы-2 Юки Цунода поделился впечталениями от первых тестов за рулём болида Формулы-1.



«Сегодняшняя сессия, где дебютировал за рулём машины Формулы-1, получилась очень весёлой. Это совершенно другой мир в сравнении с болидом Формулы-1, на котором я выступал в этом году, особенно с точки зрения мощности и характеристик торможения. Не беспокоился о времени круга, просто сосредоточился на том, чтобы привыкнуть к болиду Формулы-1 и проехать 300 километров. Рад, что это удалось. Много тренировался, чтобы подготовиться к этому, но, несмотря на это, я немного устал к концу дня, однако доволен полученным опытом.



Пилоту нужно делать гораздо больше за рулём болида Формулы-1, но я потренировался работать с дополнительными переключателями на руле при работе на симуляторе. Общался с инженерами „Альфа Таури“ с прошлого месяца, когда проходил подгонку сиденья. Очень дружелюбная команда, у нас сложились хорошие отношения. Конечно, когда дело касалось силовой установки „Хонды“, я мог говорить по-японски, что упростило задачу.



В целом день получился интересным, отчасти это произошло из-за того, что сессия прошла на высокоскоростной трассе в Имоле, что сделало её ещё интереснее. Впереди ещё два этапа Формулы-2, четыре гонки. Сконцентрируюсь на каждой сессии в эти два уик-энда, и посмотрим, какой результат из этого получится», — приводит слова Юки Цуноды официальный сайт «Альфа Таури».