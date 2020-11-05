В «Хонде» рассказали о проблемах у Гасли в Имоле и отметили результат Квята

Технический директор «Хонда Ф-1» Тойохару Танабе подвёл итоги Гран-при Эмилии-Романьи, отдельно остановившись на проблемах, которые возникли на болиде «Альфа Таури» Пьера Гасли.



«Гонка в Имоле стала для нас не очень приятной. Ферстаппен и Гасли выступали очень хорошо, но оба сошли из-за технических проблем, Албон финишировал в конце пелотона. С другой стороны, Квят боролся за подиум до конца. Жаль, что мы не смогли сделать ещё один шаг. Хотя локальное 4-е место «Альфа Таури» стало хорошим результатом.



На болиде Пьера возникла утечка воды из радиатора. Это было простое повреждение детали. Очень жаль, что я остановил гонку Гасли, когда он был в такой отличной форме. Мне пришлось это сделать, чтобы сохранить двигатель. Данные показали, что на болиде зафиксировано падение давления воды. До квалификации проблем не было. Её уровень внезапно начал падать, когда Пьер направлялся на стартовую решётку. Я не смог ничего обнаружить до начала гонки. Поэтому увеличил давление и принял решение стартовать», — приводит слова Танабе Autosport Web.