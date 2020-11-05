Леклер не хочет переходить в «Мерседес»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер ответил отрицательно, когда его спросили, хотел ли бы он перейти в доминирующий «Мерседес».
«Мерседес» отлично справляется со своей работой, и я испытываю огромное уважение к тому, как они её выполняют. Но я предпочитаю оставаться в «Феррари». Хочу сделать всё, что в моих силах, чтобы вернуть эту команду туда, где она должна быть по праву», — цитирует Леклера Nextgen-Auto.
Шарль также отметил, что ему даже не нужен доминирующий двигатель «Мерседеса» в его красной машине.
«Нет, нет. Я езжу за «Феррари» и горжусь тем, что выступаю за «Скудерию». Это легендарная команда Формулы-1. Всё, что я хочу на данный момент, — это вернуть «Феррари», наш двигатель и нашу машину на высший уровень. И уверен, нам это удастся», — добавил монегаск.
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