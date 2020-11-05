«Пробую новую технику». Хюлькенберг подогрел слухи о контракте с «Ред Булл»

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг опубликовал в «Инстаграме» видео, которое можно расценить как намёк на скорое подписание контракта с «Ред Булл». В коротком видео Нико вспахивает землю культиватором.



«Пробую новую технику», — подписал ролик Хюлькенберг.



Примечательно, что это культиватор марки «Хонда», являющейся мотористом австрийской команды «Ред Булл», с которой слухи связывают Хюлькенберга в качестве замены Александеру Албону в следующем сезоне.

Фото: «Инстаграм» Нико Хюлькенберга

У Албона остаётся пять этапов, чтобы защитить свои позиции в команде. В нынешнем сезоне он лишь раз заехал на подиум. Александер занимает восьмое место в общем зачёте, набрав в два раза меньше очков, чем напарник.



Что касается Хюлькенберга, то у Нико нет постоянного контракта ни с одной из команд. В сезоне-2020 он дважды выступал за «Рейсинг Пойнт», заменяя Серхио Переса и Лэнса Стролла.