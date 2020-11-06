В «Хаасе» подтвердили, что Шварцман по-прежнему является кандидатом на место в команде

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер заявил, что команда, скорее всего, всё же сделает ставку в следующем году на двух молодых пилотов. Функционер также подтвердил, что американский коллектив по-прежнему рассматривает вариант с подписанием Роберта Шварцмана.



«Да, в следующем году мы будем ориентироваться на молодых гонщиков. «Хаас» хочет использовать тех же пилотов и в 2022 году, поэтому важно заложить фундамент в следующем сезоне.

Чемпионат Формулы-2 в этом году очень сильный, и логически наше сотрудничество с «Феррари» может привести к контракту с одним из их юниоров. Мик Шумахер, вероятно, станет первым или вторым по итогам сезона. Роберт Шварцман в настоящее время четвёртый или пятый, так что у этих джентльменов всё хорошо. Оба этих кандидата, безусловно, являются вариантом для нас на следующий год.

Хюлькенберг? Я общался с ним. Мы точно знаем, на что способен Нико. Но мне больше не нужно говорить с Нико о том, чего он хочет. Мы это точно знаем», — цитирует Штайнера GrandPX.