Источник: большая часть спонсорского пакета Переса идёт на его зарплату

Один из боссов команд Формулы-1, чьё имя не называется, поделился любопытным инсайдом относительно расходования спонсорского пакета Серхио Переса, который мексиканец привлекает для участия в «Королевских гонках». Оказалось, что большая часть средств идёт на зарплату самого пилота.



«Если вычесть зарплату Переса из общей суммы, останется только три миллиона. За эти деньги вся ваша машина будет обклеена логотипами мексиканских спонсоров», — приводит слова руководителя команды Ф-1 Auto Motor und Sport.



Напомним, Перес покинет «Рейсинг Пойнт» в конце этого сезона. Его место в команде, которая будет переименована в «Астон Мартин», займёт Себастьян Феттель. Мексиканец пока не договорился с другим гоночным коллективом. Ранее появилась информация, что его кандидатуру рассматривают в «Ред Булл».



Считалось, что наличие у Переса спонсоров может дать ему преимущество по сравнению с другим кандидатом на место в «Ред Булл» — Нико Хюлькенбергом.