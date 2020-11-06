Зурер назвал Хюлькенберга «идеальным выбором» для «Ред Булл»

Экс-пилот Формулы-1 Марк Зурер считает, что Нико Хюлькенберг станет идеальным выбором для «Ред Булл». Напомним, нынешний гонщик австрийской команды Александер Албон, вероятнее всего, потеряет место в Формуле-1. Основными кандидатами на его место называют Хюлькенберга, а также Серхио Переса.
«Хюлькенберг станет идеальным выбором для «Ред Булл», у него есть амбиции доказать что-то. Хочу, чтобы он получил шанс. Его страсть сделает его идеальным вторым пилотом для команды. Надеюсь, они возьмут Хюлькенберга. Вообще-то, это его единственный шанс. Другие места заняты», — приводит слова Зурера GPblog.
Напомним, в нынешнем сезоне немец не имел контракта боевого пилота ни с одной команд, но несколько раз заменял на этапах чемпионата мира гонщиков «Рейсинг Пойнт».
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