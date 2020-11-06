Экс-пилот Формулы-1 Льюцци, тяжело перенёсший COVID-19, выписан из больницы

Бывший гонщик Формулы-1 итальянец Витантонио Льюцци выписан из лечебного учреждения Кьети, куда он был госпитализирован с вызванной коронавирусной инфекцией двусторонней пневмонией, сообщает La Gazzetta dello Sport.

После выписки экс-пилот призвал людей быть осторожными и не недооценивать угрозу, исходящую от коронавируса.

«Ты всегда думаешь, что неуязвим. Но это может изменить твою жизнь в худшую сторону. COVID-19 знает, как отправить тебя на койку. Важно использовать антисептики, мыть руки и быть осторожными. Теперь я это понимаю даже больше. Сейчас рядом со мной моя семья и родители, которые живут в нескольких шагах от меня и с которыми я, к счастью, в те неблагополучные дни не контактировал», — заключил экс-спортсмен.

Напомним, Льюцци перенёс болезнь в тяжёлой форме. Врачам пришлось подключать его к аппарату ИВЛ.