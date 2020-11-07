Глава Ф-1 прокомментировал уход «Хонды» и рассказал об интересе новых мотористов

Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри поделился мыслями о причинах грядущего ухода из чемпионата «Хонды», а также отметил, что к Ф-1 проявляют интерес другие мотористы.

«Уход „Хонды“, с моей точки зрения, в большей степени был продиктован экономическими факторами. Автоиндустрия в целом столкнулась с вызовами, и я думаю, что „Хонда“ испытывает трудности, в этом суть. В „Хонде“ почувствовали давление и им пришлось делать выбор.

Но в целом, мы видим поддержку не только от участников чемпионата, но и от мотористов, которых нет в Ф-1. Думаю, чем больше мы будем раскрывать детали наших планов на будущее, касающихся двигателей, тем больше будет расти наша поддержка, как от нынешних партнёров, так и от потенциально новых", — приводит слова Кэри The Race.



Говоря о новых мотористах, Кэри имел ввиду заявление главы «Фольксваген» Герберта Дисса, который отдал должное инициативе Ф-1 перейти в будущем на синтетическое топливо.