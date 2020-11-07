Грожан: новичкам нужен шанс, я занимал место в Формуле-1 10 лет

Пилот «Хааса» Ромен Грожан высказался о сценарии, при котором в американской команде в следующем сезоне могут выступить два новичка Ф-1. По словам француза, нынешние молодые пилоты готовы лучше, чем в его времена.
«Новичкам нужен шанс в Формуле-1. Я был здесь 10 лет, занимал место. Если команда хочет получить двух новичков, то рад за „Хаас“, желаю им всего наилучшего.
В моё время молодые гонщики были не так готовы, как сейчас. Младшие серии стали более профессиональными, так что сравнивать нелегко.
Всё что могу сказать, так это то, что когда приходил в Ф-1, был убеждён, что я готов. Но это было не так. Заплатил за это высокую цену", — приводит слова французского спортсмена Planet F1.
По завершении сезона Грожан покинет «Хаас». У Ромена нет контракта на 2021 год ни в одной из серий.
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