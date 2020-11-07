Эксперт: Хюлькенберг — лучший выбор для «Ред Булл». Он может сыграть роль Риккардо

Нидерландский гонщик Йерун Блекемолен поделился своим мнением о возможной замене Александера Албона на Нико Хюлькенберга в составе «Ред Булл».
«Я считаю, что Хюлькенберг — лучший выбор для «Ред Булл». У него большой опыт, и надеюсь, что он сможет сыграть роль Даниэля Риккардо. Он сможет быть близок к Ферстаппену. Он, вероятно, проиграет, но он будет близок. Думаю, Нико будет проигрывать Максу чуть больше, чем Риккардо, и это может сломить его. Довольно сложно выступать с лучшими пилотами в одной команде. Кроме того, если эта машина сложна в управлении, то это не упрощает ситуацию», — приводит слова Блекемолена GPFans.
Другой гонщик из Нидерландов, Тим Коронель, также видит перспективу в замене Албона на Хюлькенберга.
«Халк сможет оправдать ожидания. Максу нужен кто-то, кто сможет ему помочь в стратегических ситуациях», — считает Коронель.
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