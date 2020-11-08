Хаккинен похвалил Квята за гонку в Имоле

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен отметил выступление пилота «Альфа Таури» Даниила Квята на Гран-при Эмилии-Романьи. Напомним, что россиянин показал свой лучший результат в сезоне, финишировав четвёртым.

«Невзирая на то что Гасли сошёл с дистанции, было впечатляюще видеть, как его напарник Даниил Квят финишировал четвёртым, показав сильный пилотаж. Даниил показал в квалификации восьмой результат, что очень хорошо для его команды. Наблюдать за прогрессом „Альфа Таури“ очень интересно. Команда делает действительно хорошую работу», — написал Хаккинен в своей колонке на сайте Unibet.

Благодаря сильному результату в Имоле Квят в общем зачёте поднялся на 13-е место, опередив Себастьяна Феттеля.