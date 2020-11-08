Магнуссен — об уходе из «Хааса»: чувствую, что это не связано с результатами

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен убеждён, что решение американской команды не подписывать с ним контракт на следующий сезон не связано с его выступлениями.

«Мне не повезло. С другой стороны, бывало, что в Ф-1 мне везло. Получилось так, как получилось. По окружению чувствую, что решение не связано с моими результатами. Если случится так, что 2020 год последний в карьере в Формуле-1, я, глядя на прошлое, буду доволен достижениями.

Я провёл более 100 гонок, набрал много очков, бывал на подиуме и выступал за несколько отличных команд. У меня было много классного в Формуле-1", — приводит слова датского пилота Nextgen-Auto.



Напомним, вместе с Магнуссеном «Хаас» покидает и его напарник Ромен Грожан.