Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Альберс убеждён, что «Ред Булл» нужны спонсорские деньги Переса

Альберс убеждён, что «Ред Булл» нужны спонсорские деньги Переса
Авто / Формула-1 0

Экс-пилот Формулы-1 Кристиан Альберс выразил мнение, что «Ред Булл» стоит подписать на роль второго гонщика команды мексиканца Серхио Переса из-за его спонсорского пакета, а не немца Нико Хюлькенберга.

«Не думаю, что для них будет правильно выбрать Хюлькенберга, а не Переса. «Ред Булл» предстоит решить проблему с поставками двигателей, и это будет дорого обходиться им.

Вспомните Роберта Дорнбоса. Полагаю, в 2006 году он заплатил 12 миллионов за несколько гонок в их составе. Не думаю, что можно сказать, будто-то «Ред Булл» не нужны деньги.

Они платили 25 миллионов долларов за использование двигателей «Рено», после чего получали не только бесплатные силовые установки «Хонда», но и дополнительное спонсорство. Так что это проблема, когда они это всё потеряют», — приводит слова Альберса GrandPX со ссылкой на De Telegraaf.

Перес и Хюлькенберг являются кандидатами на замену Александера Албона в следующем сезоне.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020