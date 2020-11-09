Альберс убеждён, что «Ред Булл» нужны спонсорские деньги Переса

Экс-пилот Формулы-1 Кристиан Альберс выразил мнение, что «Ред Булл» стоит подписать на роль второго гонщика команды мексиканца Серхио Переса из-за его спонсорского пакета, а не немца Нико Хюлькенберга.

«Не думаю, что для них будет правильно выбрать Хюлькенберга, а не Переса. «Ред Булл» предстоит решить проблему с поставками двигателей, и это будет дорого обходиться им.

Вспомните Роберта Дорнбоса. Полагаю, в 2006 году он заплатил 12 миллионов за несколько гонок в их составе. Не думаю, что можно сказать, будто-то «Ред Булл» не нужны деньги.

Они платили 25 миллионов долларов за использование двигателей «Рено», после чего получали не только бесплатные силовые установки «Хонда», но и дополнительное спонсорство. Так что это проблема, когда они это всё потеряют», — приводит слова Альберса GrandPX со ссылкой на De Telegraaf.



Перес и Хюлькенберг являются кандидатами на замену Александера Албона в следующем сезоне.