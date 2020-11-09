Альберс убеждён, что «Ред Булл» нужны спонсорские деньги Переса

Экс-пилот Формулы-1 Кристиан Альберс выразил мнение, что «Ред Булл» стоит подписать на роль второго гонщика команды мексиканца Серхио Переса из-за его спонсорского пакета, а не немца Нико Хюлькенберга.
«Не думаю, что для них будет правильно выбрать Хюлькенберга, а не Переса. «Ред Булл» предстоит решить проблему с поставками двигателей, и это будет дорого обходиться им.
Вспомните Роберта Дорнбоса. Полагаю, в 2006 году он заплатил 12 миллионов за несколько гонок в их составе. Не думаю, что можно сказать, будто-то «Ред Булл» не нужны деньги.
Они платили 25 миллионов долларов за использование двигателей «Рено», после чего получали не только бесплатные силовые установки «Хонда», но и дополнительное спонсорство. Так что это проблема, когда они это всё потеряют», — приводит слова Альберса GrandPX со ссылкой на De Telegraaf.
Перес и Хюлькенберг являются кандидатами на замену Александера Албона в следующем сезоне.
- 9 ноября 2020
-
09:38
-
09:00
-
01:00
- 8 ноября 2020
-
23:43
-
22:35
-
21:44
-
20:25
-
20:24
-
18:58
-
17:46
-
17:04
-
16:44
-
15:00
-
14:50
-
13:56
-
12:48
-
11:54
-
11:22
-
09:40
-
00:57
- 7 ноября 2020
-
23:51
-
22:56
-
21:55
-
20:55
-
19:50
-
17:42
-
17:22
-
16:49
-
15:49
-
14:38
-
13:57
-
12:59
-
11:42
-
10:34
-
09:28